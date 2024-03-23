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英國凱特王妃證實罹癌 女星布蕾克萊芙莉為「影射照騙」刪文道歉

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
布蕾克萊芙莉。圖／截自IG／Blake Lively
布蕾克萊芙莉。圖／截自IG／Blake Lively

英國凱特王妃（Kate Middleton）病情謠傳數月，22日凌晨她透過預錄影片親口證實罹癌，表示接受化療，望外界尊重隱私，給予空間。而病情傳聞期間，凱特王妃曾上傳全家福照，向藉此消息外界對她健康的疑慮，被被抓包修圖惹議，她為此道歉，如今罹癌真相曝光，曾發文影射「照騙風波」的好萊塢《花邊教主》女星布蕾克萊芙莉（Blake Lively）得知實情，已將當時貼文刪除，並未此致歉。

布蕾克萊芙莉表示她之前跟瘋「Photoshop失誤」話題發的一篇很蠢的貼文，「今天那篇文章讓我感到非常難堪，我很抱歉。」

布蕾克萊芙莉日前分享一張P圖照，並寫下：「我很興奮分享今天剛拍的新照片，來宣布我們4款新產品！」還表示「現在你們知道為什麼我一直不見人影了」，雖然她未點名，但在「照騙風波」後，讓人聯想到凱特王妃神隱多時突然曬新照，而她得知實情後則為當時貼文致歉。

布蕾克萊芙莉為昔日影射照片貼文致歉。圖／截自IG／Blake Lively
布蕾克萊芙莉為昔日影射照片貼文致歉。圖／截自IG／Blake Lively

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