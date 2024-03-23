張蘭激動護兒：汪小菲被暗算！還控前媳婦大S「引狼入室」
汪小菲22日傍晚驚傳直闖前妻大S遭警驅離，然後又衝警局喊說要舉報大S非法用藥（使蒂諾斯），家事成社會新聞，網友看汪小菲行為則認為他情緒不穩定，太容易失控。汪小菲媽媽張蘭則為兒喊冤，稱是「被暗算」。
張蘭22日晚間開直播，表示：「這是一個大陰謀！汪小菲被暗算了！」，表示對方是故意激怒兒子，還稱「其實汪小菲最在意他的名聲」。張蘭詳說是什麼陰謀，而是要大家仔細去看前兩天爆出的內容，「那是證人、證詞、證據」，張蘭還稱大S引狼入室，質疑家裡恐出問題。
汪小菲22日中午先是醉後直播飆罵抖音創辦人張一鳴，讓一旁保母勸停，想直播還被汪小菲連說「別動！別動」，晚間又傳疑似到前妻家發酒瘋遭警驅離，後警方證實他確實到大S家想見人，因聲量大像是去找麻煩，但因當下沒聞到酒味，未進行酒測，汪小菲如願見到人後便離去。
而汪小菲不僅一次控大S嗑藥，22日晚間衝警局揚言要舉報，大S委任律師賴芳玉則發出聲明，表示大S早已驗過毛髮、驗尿，「結果並無任何不法情事」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
更多推薦
▪張蘭怒汪小菲「遭人暗算」！大S經紀人傻眼：這合理嗎
▪成語蕎批汪小菲「好病態的愛」：到底多放不下大S？
▪林襄體重只剩3開頭 網見實際數字驚：倒過來都比我瘦！
▪型男主持遭父拋棄流落街頭 罹罕見惡疾又被男友分手
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言