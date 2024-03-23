張蘭激動護兒：汪小菲被暗算！還控前媳婦大S「引狼入室」

汪小菲22日傍晚驚傳直闖前妻大S遭警驅離，然後又衝警局喊說要舉報大S非法用藥（使蒂諾斯），家事成社會新聞，網友看汪小菲行為則認為他情緒不穩定，太容易失控。汪小菲媽媽張蘭則為兒喊冤，稱是「被暗算」。

張蘭22日晚間開直播，表示：「這是一個大陰謀！汪小菲被暗算了！」，表示對方是故意激怒兒子，還稱「其實汪小菲最在意他的名聲」。張蘭詳說是什麼陰謀，而是要大家仔細去看前兩天爆出的內容，「那是證人、證詞、證據」，張蘭還稱大S引狼入室，質疑家裡恐出問題。

汪小菲22日中午先是醉後直播飆罵抖音創辦人張一鳴，讓一旁保母勸停，想直播還被汪小菲連說「別動！別動」，晚間又傳疑似到前妻家發酒瘋遭警驅離，後警方證實他確實到大S家想見人，因聲量大像是去找麻煩，但因當下沒聞到酒味，未進行酒測，汪小菲如願見到人後便離去。

而汪小菲不僅一次控大S嗑藥，22日晚間衝警局揚言要舉報，大S委任律師賴芳玉則發出聲明，表示大S早已驗過毛髮、驗尿，「結果並無任何不法情事」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張蘭。圖／截自微博／張蘭俏江南創始人

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