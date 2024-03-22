布魯斯威利息影2年近照曝光 愛妻甜曬親吻、鑽戒喊：水晶婚快樂

因失語症息影的好萊塢男巨星布魯斯威利（Bruce Wills）於近日陸續迎來69歲生日與結婚15周年「水晶婚」，老婆艾瑪（Emma Heming Willis）於社群分享溫馨照，慶祝好日子。

艾瑪19日分享布魯斯威利抱著孩子的照片，表示「在他懷抱中是世上最安全的地方，他是真正的紳士，給予和分享這麼多的愛」，並祝老公生日快樂。21日她再分享和老公親親照，寫道：「今天是我們結婚15週年紀念日！」

面對布魯斯威利生病，艾瑪盡心盡力照顧，她發文慶祝結婚15周年，寫道：「今天，我可以選擇在悲傷中度過，也可以好好慶祝。」接著她表示有太多值得慶祝了，「我們的羈絆比以往任何時候都要強大。我們有2個美麗、有趣、健康的女兒。我們的家庭建立在相互尊重敬佩上。我和我所愛且崇拜的男人結婚，我為我們擁有的感到驕傲，水晶婚快樂。」

艾瑪曬照慶祝水晶婚。圖／截自IG／Emma Heming Willis

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