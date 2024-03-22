布魯斯威利息影2年近照曝光 愛妻甜曬親吻、鑽戒喊：水晶婚快樂
因失語症息影的好萊塢男巨星布魯斯威利（Bruce Wills）於近日陸續迎來69歲生日與結婚15周年「水晶婚」，老婆艾瑪（Emma Heming Willis）於社群分享溫馨照，慶祝好日子。
艾瑪19日分享布魯斯威利抱著孩子的照片，表示「在他懷抱中是世上最安全的地方，他是真正的紳士，給予和分享這麼多的愛」，並祝老公生日快樂。21日她再分享和老公親親照，寫道：「今天是我們結婚15週年紀念日！」
面對布魯斯威利生病，艾瑪盡心盡力照顧，她發文慶祝結婚15周年，寫道：「今天，我可以選擇在悲傷中度過，也可以好好慶祝。」接著她表示有太多值得慶祝了，「我們的羈絆比以往任何時候都要強大。我們有2個美麗、有趣、健康的女兒。我們的家庭建立在相互尊重敬佩上。我和我所愛且崇拜的男人結婚，我為我們擁有的感到驕傲，水晶婚快樂。」
更多推薦
▪汪小菲直闖大S家！傳失控發酒瘋 狼狽遭警方驅離
▪寄包裹給具俊曄的是他！本尊發聲「這樣有問題嗎」
▪神隱多年！57歲蔡幸娟罕同框「高顏值女兒」 凍齡美貌網驚呆
▪男星父母雙亡 深夜「痛到直不起腰」急動手術找他陪護：我還是被愛的
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言