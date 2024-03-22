甄珍因爭產案失蹤 消失一年半首公開露面7字回應近況
資深女星甄珍去年底和丈夫劉家昌為了奪產一事鬧上官司，甄珍母子還一度爆失聯，讓外界很擔心安危。甄珍昨在香港現身王牌經紀人陳淑芬68歲生日晚宴，拄著拐杖出現的她，透露目前官司也在進行中。
劉家昌去年開始不斷公開咒罵章立衡母子，昨天是她消失一年半，第一次公開露面，她接受香港媒體訪問時談到近況表示，事件都「在法律進行當中」。媒體問到是否會影響心情，她面帶笑容地說：「不會啊，不會啊！一切都合情合理」。她看起來氣色不錯，她表示自己的血糖每天到晚上11點就會低到4、3啊，必須一直補充巧克力，感嘆自己年紀大，歲月不饒人，腳的部分動手術治療後已經在康復中。
王牌經紀人陳淑芬（陳太）68歲生日宴「星星相識50年‧生日及答謝晚宴」，超過400多名星光好友參加，王力宏、甄子丹、佘詩曼、袁詠儀等都現身。
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