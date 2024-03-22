神隱多年！57歲蔡幸娟罕同框「高顏值女兒」 凍齡美貌網驚呆

資深歌手蔡幸娟於1980年出道，曾唱紅《夏之旅》、《星星知我心》、《唐山過台灣》、《中國娃娃》等暢銷曲，更有「中國娃娃」、「小鄧麗君」之稱。自從2011年起他便淡出演藝圈鮮少在螢光幕前露面，近來她與女兒同框，女兒的高顏值再度成為外界注目亮點。

蔡幸娟近日與女兒出國旅遊，還不忘在社群平台分享近況。照片中，蔡幸娟也與女兒同框，57歲的蔡幸娟凍齡模樣與女兒的美貌，引來網友們大讚：「女兒很漂亮，是大美人」、「女兒？我以為幸娟的妹妹呢」、「母女像姐妹都是美女」、「漂亮母女好美喔」。

蔡幸娟近日與女兒出國，開心分享合照。 圖/摘自臉書

蔡幸娟近日與女兒出國，開心分享合照。 圖/摘自臉書

蔡幸娟近日與女兒出國。 圖/摘自臉書

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