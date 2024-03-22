直播主之亂重判7年！連千毅服刑9個月落魄發聲：原來自己沒朋友
網紅直播主連千毅過去曾在高雄引起直播主之亂，因涉及恐嚇、槍擊等案件，被依組織犯罪等判刑7年，三審定讞，去年6月入監服刑。如今服刑9個月，昨（21）日他突然在社群平台貼出舊照，感嘆「原來自己根本沒有朋友！」
連千毅2019年與寵物店直播主鄭又仁結怨，後來涉嫌恐嚇、槍擊等案件，去年6月入監服刑。如今他已服刑9個月，昨（21）日突然在臉書發文，無奈寫道：「如果有一天你落魄了，也失去了利用價值！你會發現、原來自己根本沒有朋友！因利而聚、因利而去、財聚人聚、財散人去！你認爲呢？！」
發文一出，引來許多網友們在底下留言替他加油打氣，也有網友認同他的說法，「風輕雲淡，加油喔」、「這就是人性，當你有錢有勢，意氣風發時，連放的屁都是香的」、「認同，我已親身經歷過了」、「人生還是學會獨處比較自在」、「天會黑，人會變啦…」，而連千毅也在底下與網友們互動。
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