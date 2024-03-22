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大S昔節目驚吐「老公以後拿錢養女人」 網笑瘋喊：預言家

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
大小S過去曾在節目上聊起名牌包的話題。 圖/摘自微博
大小S過去曾在節目上聊起名牌包的話題。 圖/摘自微博

藝人大S（徐熙媛）和汪小菲離婚後仍官司糾紛不斷，近來雙方更互控欠錢不還，兩人再度隔空交戰。有網友則挖出大S過去在節目上曾說道：「如果你現在不買名牌，以後結婚老公也是拿去賭，或外面養女人啊」，網友們一聽笑虧是「預言家」。

大S與小S過去曾一起主持《娛樂百分百》長達8年，兩人在節目中也常閒聊互虧。有一回姊妹倆在節目中聊起名牌，小S則質疑大S會不會太愛慕虛榮，而大S則回說：「因為如果你現在不買名牌，以後結婚老公也是拿去賭，或外面養女人啊」，小S說：「我覺得妳這樣也太消極了吧！」，此時大S則拍了一下小S的肩膀說：「人生就是這樣子，你以為我現在講這些話，錄下來，10年後你看我的家庭狀況是不是這樣？」

小S接著說：「你就是太喜歡詛咒自己了，搞不好你老公是個大好人啊，就一直拿卡給你刷，不刷他還會發脾氣」。大S則笑說：「所以說你看，以後要不然兩條路，我賺的錢被老公賭掉，要不然就去養女人，要不然我現在大花特花，以後沒錢老公再給我錢再大花特花。就是這兩條路嘛！所以你現在不花幹嘛呢！」

這段影片近日再度被挖出在Threads瘋傳，網友們看完紛紛笑說：「真的是人生就是這樣，不要不信邪」、「他講出來就好有說服力」、「自己是自己的預言家」、「彷彿看透了一切」。

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大小S過去曾在節目上聊起名牌包的話題。 圖/摘自微博
大小S過去曾在節目上聊起名牌包的話題。 圖/摘自微博

大小S過去曾在節目上聊起名牌包的話題。 圖/摘自微博
大小S過去曾在節目上聊起名牌包的話題。 圖/摘自微博

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