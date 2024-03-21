爸爸驟逝葬儀社處理後事頻出包 夏乙薇不忍了出手提告
女星夏乙薇今出面控訴殯葬業者處理父親後事敷衍草率，出包行為包括念錯經文、遺照被提前收走、念錯家屬名字，還拿到別家往生者的紙蓮花，最讓她難以接受的是，用來擲筊的硬幣被師父不慎丟進貢品的湯碗裡，師父卻因為要趕場懶得處理，氣得她向業者反應，業者雖到告別式現場親自道歉致意，卻被家人發現一名陌生男子在旁邊偷拍，讓她決定報警提告。
夏乙薇父親2月14日因心肌梗塞在路邊昏倒，送醫住進加護病房後，於上月20日辭世，享壽70歲，她和家人著手處理父親喪事，但殯葬業者一連串出包，讓她和家人忍無可忍，「頭七的時候師父經文念錯，我們反應是不是滿七換別的師父，結果當天師父又把4個家屬的名字念錯，還有另一個師父因為要趕場，趕著要燒東西，還催念經文的師父念快一點，結果要燒給爸爸的東西也漏燒。」
本來她想說這些瑕疵就算了，不願計較，「但他犯了一個很大的錯，讓我不能接受的是，爸爸牌位前面有2個問事的硬幣，他把其中一個硬幣掉進我爸爸的食物裡面，但他當下沒有告訴我們，就去弄我爸爸的湯碗，結果他撈不起來也沒有要處理，就這樣走了。」她認為硬幣是家屬和爸爸溝通的道具，於是向業者反應，請師父回來，但師父草率的態度仍讓她相當傻眼。
到了告別式當天，入塔時師父念經沒將手機調成靜音，結果手機響個不停，「可能師父也慌了，連我爸爸的生卒年都念錯，然後骨灰罈沒有密合，他們是用膠帶黏的，之後有跟他們反應，就要再找日子把骨灰罈請出來。」另外葬儀社提供的紙蓮花，沒想到紙蓮花上面竟是寫了別人的名字，種種情緒堆疊，她要求業者和師父要跟爸爸道歉，對方也答應了，「他們一開始來的時候，是先跟我爸爸鞠躬，就突然間下跪，我嚇到，就覺得人家好像真的認錯，沒想到他們竟找人來偷拍。」
她說哥哥注意到這名可疑男子，詢問對方為何要偷錄影，男子回嗆「關你什麼事」，「我們當場就立刻報警，對方手機裡真的有偷錄我們的影片，向他提告妨害秘密，後來我們問業者這是誰，業者跟我們承認，說只是想找人來做個紀錄。」她也同時向殯葬業者提告，而葬儀社業者對此則回應正在了解狀況中。
▪百萬網紅「謊稱父母雙亡」悲慘身世攏是假 詐騙吸金被判刑
▪「最辣小三」斷開渣夫！裸身曬「離婚戒指」床照
▪全鐘瑞瑜珈褲開球全身零死角！轉身抬腿洩驚人UU曲線
▪獨／張蘭強收禮金、逼大S流產未癒完婚駭人內幕曝光？S媽發聲了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言