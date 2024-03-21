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大S控懷孕被汪小菲砸！昔靠《哈利波特》調情畫面曝光

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
大S與汪小菲過去曾在節目中用《哈利波特》調情秀恩愛。 圖/摘自微博、自騰訊視頻YouTube
大S與汪小菲過去曾在節目中用《哈利波特》調情秀恩愛。 圖/摘自微博、自騰訊視頻YouTube

大S汪小菲離婚後官司糾紛不斷，而汪小菲19日在法庭上指控大S離婚前寄奢侈品到韓國，引發外界揣測，昨（20）日大S發聲明反擊，不僅公開說出汪小菲出軌，還曝光曾遭汪小菲動粗，讓人震驚，而文中特別「抄起哈利波特精裝版砸向我」更引起網友熱議。

事實上，有眼尖網友發現，過去大S與汪小菲一起上節目《幸福三重奏》時，兩人就曾在臥室用《哈利波特》調情秀恩愛，過去畫面再被挖出，今昔對比格外諷刺。

節目中，大S與汪小菲在臥室內互動，汪小菲進房後則問大S為何在房內，大S則表示自己在生氣，汪小菲則靠近黏緊大S調情，並透弄大S要她別再生氣，後來汪小菲調皮樂笑，大S也笑著說：「你幹嘛模仿哈利波特？」汪小菲好奇問：「我怎麼模仿他了？」汪小菲看了大S手中的哈利波特封面後說道：「我是真近視，他是假近視」大S接著回說：「他是真近視」，汪小菲則虧說：「他魔法這麼好不給自己治治？」大S再度被逗樂開心笑了出來。

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大S與汪小菲過去曾在節目中用《哈利波特》調情秀恩愛。 圖/摘自微博、自騰訊視頻YouTube
大S與汪小菲過去曾在節目中用《哈利波特》調情秀恩愛。 圖/摘自微博、自騰訊視頻YouTube

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