62歲傅娟為3愛女放棄自我 哽咽認「活得像臨演」
歐陽娣娣近來參加「創造營亞洲」選秀節目，不過18日突發文宣傳要上新節目《是女兒是媽媽》，而且這次是跟媽媽傅娟，還有兩個姊姊歐陽妮妮、歐陽娜娜一起錄製。
62歲資深藝人傅娟近來與與三個女兒首次同台錄大陸節目《是女兒是媽媽》，她在節目中罕見落淚，表示為了家庭放棄了自我，坦言「活得像臨演」。
節目中，傅娟回憶起16歲踏進演藝圈，而結婚生子後為了歐陽妮妮而放棄拍戲、當演員，後來還為了歐陽娣娣辭掉電視台的工作，「陪娜娜去美國念書的時候，當我也發覺這個工作不是我最愛的時候，我真正徹底離開了十年。」
傅娟更談起自己在母親過世時，幫母親辦葬禮，「我幫她辦了一個電影發布會，還做了一個最佳女主角的獎狀」。她哽咽表示，每個女人在她的人生舞台上，都應該是女主角，「可是我們通常都把自己活得像臨演，我說我…在生活中我從來沒有真正的好好地關注我自己，沒有真正CARE我自己。」她解釋，雖然把時間花在女兒們的身上覺得很值得，「可是我突然開始想說我今年62歲了，我要繼續這樣下去嗎？我的人生是不是還是該有自己？我就決定要找回我自己。」
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