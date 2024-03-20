吳婉君不想算了！怒轟5演員造謠 何依霈道歉無地自容

吳婉君日前被爆介入趙駿亞與主播秦于婷情變，她第一時間駁斥烏龍爆料，對子虛烏有的傳聞，相當氣憤，昨（19）日凌晨她突然在臉書公開點名何依霈、龍語申、霍愷容、李瀚和黃瑄，怒罵5人「低級」、「你們晚上真的睡得著嗎？」，引發極大關注。

對此，吳婉君透過經紀人回應，開頭就表明「我們不要就這樣算了！」，她表示：「不能因為大家說演藝圈就是會有很多八卦，造謠這件事情就變成對的！！有多少人是因為謠言而受傷？被莫須有的罪名霸凌然後想不開？為什麼加害者可以躲在暗處，受害者只能承受甚至還要出面說明，每一次的說明都是再一次的傷害。」

吳婉君在私人臉書點名何依霈、龍語申、霍愷容、李瀚、黃瑄，砲轟5人在未經求證下就轉述不實言論，並表示這次與上回被說小三的事情無關，而是「另一件嚴重的事情」，她進一步表示，「謠言內容低級驚悚，恕我無法重述。我不能理解我以為的友人與同事，為什麼這樣對待我。我的委屈跟憤怒，我甚至想不到詞彙形容。過失傷害也是傷害，在轉述謠言的當下是有選擇的，所以沒有那麼無心，這也不是誤會。」

她進一步表明，「我不知道這種不實消息散播到哪裡去了，我只能堂堂正正的把事實說出來。敢指名道姓是希望他們知錯，還在暗處的，請不要再做這樣的事了，不要僥倖。」並再一次聲明，「這件事與之前的不實新聞報導無關。很抱歉讓大家擔心了，也謝謝真心關心我的人，謝謝。八卦事件本身毫無社會價值，抱歉因這樣的事，造成劇組與電視台的困擾，我已調整好心情，會繼續用最好的狀態將分內工作完成。」

而被點名的何依霈和吳婉君其實是同門，也透過經紀人回應：「造成婉君的傷害，我很傷心但是遠不及她的傷心難過。只因為我的自私和懦弱，所以不敢直接求證，反而去跟我與婉君之外的第三人轉述這件事，無論我覺得那人是否值得信任的，我都不應該講我未求證過的事。這是我最大的錯誤、也造成了對婉君莫大的傷害。辜負了婉君的友情，我無地自容。我真的很抱歉，對不起。」 何依霈遭吳婉君點名造謠。 圖／摘自臉書

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