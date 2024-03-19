資深媒體人農曆年前送醫搶救 驚爆於家中病逝
資深媒體人、前中視總經理朱宗軻驚傳於3月15日上午7點30分病逝，享壽85歲，據「TVBS新聞網」報導，朱宗軻2021年中風，病情好不容易好轉，去年又因呼吸道阻塞住院治療，後來順利出院，不料農曆年身體再度出現不適，於日前辭世。
朱宗軻家人將於3月25日下午1點於和平東路靈糧堂宣教大樓舉行安息禮拜，後事從簡處理。朱宗軻畢業於政治大學新聞系，曾擔任過國民黨文工會副主任，後來到中視擔任總經理，在任內將晚間新聞延長為1小時，還主動增加記者的工作獎金，贏得員工讚譽，也曾出任東森和博新多媒體當總經理，媒體資歷相當豐富。
更多推薦
▪72歲洪金寶怒為師弟成龍「變老」出氣 開酸：為了利益
▪女主持人直播疑秀露點圖被封殺 隔4日苦喊：覺得不安
▪起底中國金主「援助她3億」！福原愛爽住豪宅搭名車
▪是921強震受災戶！女星人生大翻轉 成年收8位數大亨
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言