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資深媒體人農曆年前送醫搶救 驚爆於家中病逝

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
資深媒體人朱宗軻病逝，享壽85歲。圖／摘自臉書
資深媒體人朱宗軻病逝，享壽85歲。圖／摘自臉書

資深媒體人、前中視總經理朱宗軻驚傳於3月15日上午7點30分病逝，享壽85歲，據「TVBS新聞網」報導，朱宗軻2021年中風，病情好不容易好轉，去年又因呼吸道阻塞住院治療，後來順利出院，不料農曆年身體再度出現不適，於日前辭世。

朱宗軻家人將於3月25日下午1點於和平東路靈糧堂宣教大樓舉行安息禮拜，後事從簡處理。朱宗軻畢業於政治大學新聞系，曾擔任過國民黨文工會副主任，後來到中視擔任總經理，在任內將晚間新聞延長為1小時，還主動增加記者的工作獎金，贏得員工讚譽，也曾出任東森和博新多媒體當總經理，媒體資歷相當豐富。

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