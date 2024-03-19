林襄跳槽成「小龍女」 傳付百萬賠償樂天 經紀人回應了

林襄從樂天跳槽到味全龍成為「小龍女」後，傳出李多慧也被招攬，因此被爆出樂天方面為避免啦啦隊再被挖角，祭出「林襄條款」，就是約滿離團的樂天女孩，一年內不得到其它團發展，違反者要付百萬元。

據「鏡週刊」報導，林襄約滿入主味全龍成為「小龍女」，為此付出百萬元賠償金給樂天，對此，經紀人莉奈則是回應，因為有簽保密條款，所以無法透露，不過也強調與樂天沒有鬧翻，而莉奈和李多慧在韓國碰面，被傳出是要幫忙簽線讓李多慧也加入「小龍女」，莉奈僅表示，是李多慧的朋友來談林襄的新合作案。

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