「私人車庫遭闖入」王陽明PO監視器畫面 報警找沒人！

王陽明熱愛車子，還創立以車為主題的生活品牌，不過近來他公司發生一件怪事，他拍攝影片透過臉書講述，有一名陌生男子將機車停在公司車庫，而且至今都沒騎走，讓他困惑又無奈直說：「不論你在哪，請你出現，把車子牽走。」

王陽明15日在社群表示，同事告知他有一位陌生人將摩托車逕自停在公司的私人車庫內，他困惑説：「我們大家都不認識你，你就這樣停，其實我現在如果要嚴肅一點的話，我覺得這是不對的，對大家都不好，然後我也是要保護我的團隊，我的同事，甚至我也要保護自己，這個是有安全的敏感問題。」

王陽明指出這是私人停車場，雙方互不相識，「但是我希望你可以出現，把這件事情處理好，好不好？」接著他也透露已經報警處理。事後警方聯絡車主登記的電話，發現是空號，他無奈喊話：「不論你在哪，請你出現，把車子牽走，然後以後不要這樣做了，拜託，今天是禮拜五了，趕快來把您的帥車帶回家晚上去party吧！我聽見他在哭泣了」。 有一位陌生人將摩托車逕自停在王陽明公司的私人車庫內。圖／摘自臉書

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