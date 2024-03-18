選秀歌手「女友離世不到3個月交新歡」挨轟！IG發告別文：再見世界

香港選秀節目《全民造星5》人氣選手魏念恩（Nathan）傳出疑似想不開的消息，今（18）日凌晨被警方尋獲送醫。

據《香港01》報導，魏念恩今天凌晨2點多突然刪光IG所有貼文，並在限時動態上寫下：「好多感覺釋放不了，對不起所有事，再見世界」，家屬隨後在凌晨報警，警消後來在海邊找到魏念恩，當時魏念恩並無受傷，隨後他也被送醫治療。

魏念恩去年參加選秀節目《全民造星5》期間女友墜樓身亡，外界更有傳聞稱魏念恩逼女友刪除交往時的照片，分手後還向女方借錢，疑似因此成為發生意外的導火線；而魏念恩去年也因此在總決賽前宣布退賽。

本月12日港媒《星島頭條》爆料魏念恩有新戀情，女方身分是女團COLLAR的21歲成員許軼（Day），報導中更指稱兩人去年8月就已經在交往，引來外界砲轟女友離世不到3個月就有新歡，對此女方經紀人則澄清「沒有繼續發展情侶關係」。

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魏念恩在IG上PO文告別。 圖/摘自IG

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