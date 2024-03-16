徐正溪爆退圈！和歐陽娜娜組CP新作才剛播畢 突宣告：告別演員崗位
大陸男星徐正溪突然發文「告別演員崗位」，隨即「徐正溪退圈」火速登上熱搜榜第一。他與歐陽娜娜主演的《永安夢》，和任嘉倫、祝緒丹等人一起演出《烈焰》才剛播出不久，突然傳出退出演藝圈消息讓人錯愕。
徐正溪突宣布「告別演員崗位」，他謝謝大家長久以來的支持，表示給大家添麻煩了，還在貼文留言區表示「會完成手頭上的目前接納的工作」。粉絲紛紛留言「別啊哥」、「刪了吧，我們就當沒看見」、「你別衝動」、「為什麼要退呢」，感到震驚。
徐正溪文中並未透露告別崗位原因，不過陸網有人爆料是與經紀公司鬧不愉快，有合約問題沒談攏，爆料指公司逼徐正溪接拍他不想拍的戲，要他尬戲他不願意，便想解約，但公司卻不肯放人，所以崩潰了，也有網友猜測可能是家庭原因，或是單純不想演戲了，不過因他近期人氣還不錯，演出戲劇也正播出，突然宣布退圈引起網友熱議。
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