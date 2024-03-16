Peeta葛格傳涉毒好友HOOK被波及 網友一句話本尊親回應：歡迎隨時來驗

健身網紅Peeta葛格15日驚傳涉毒遭逮，而與他關係友好，去年拿下走鐘獎最大獎的百萬YouTuber HOOK因此被波及。

有網友在HOOK 15日晚間發布的業配文下留言「只希望你也不要抽大麻」，HOOK親自回應：「有趣的，我現在馬上可以回覆你，不管是在國內國外我都沒有碰過，歡迎隨時來驗。」該網友獲得HOOK回應則放心表示「沒有就好」，並稱她是唯一清流。

Peeta葛格15日傳出警方於其健身房辦公室裡的一件外套口袋內查獲大麻及大麻電子菸，不過Peeta葛格否認持毒，表示他才剛從泰國返台，不知道是誰放的。

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HOOK親自回應網友她從未碰過大麻。圖／截自IG／helloiamhook

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