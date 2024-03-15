花花認碰毒「跟我老公無關」 阿沁驗尿結果出爐了！

F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁老婆花花（李汶靜）日前爆出涉嫌持毒遭逮，她也認了碰毒，但強調一切和老公無關。阿沁也第一時間驗尿自清，如今檢測結果出爐為陰性，他所屬經紀公司晴空未來特地發文說明。

晴空未來聲明如下：

敬愛的大眾，有鑒於近日本公司歌手阿沁，相關輿論謠傳太多，為了避免以訛傳訛。在此特正式公開說明。

前日（3/13）阿沁已於第一時間主動赴刑事警局，並當場請求驗尿，但由於案件偵查尚需時間。為避免外界臆測猜想，也不想影響老師緊湊的各方工作行程，所以今日在公司陪同下也優先前往「UCL大安聯合醫事檢驗所」進行專業檢驗。

大麻檢驗報告為「陰性」，特此公告大眾，請大家知悉理解。

阿沁老師過往20年，致力服務於華語流行音樂界、為資深製作人、導師、曾任金曲評委、各大唱片公司總監、經理、顧問、北市文化局流行推動委員、等相關職務。並且常年於各大專院校演講，期待推動流行音樂產業。工作上一直認真敬業，謝謝各位肯定。期待晴空未來與阿沁老師，能共創更美好的音樂園地，留給華語音樂更多創新與好作品。

另待本公司收到警局正式之官方檢驗裁決結果出爐之後，本公司也一定會即時公告大眾。請所有喜愛阿沁老師的親友、粉絲，都不用擔心。謝謝大家。

執行長 Allen Wang