不滿遭傳介入趙駿亞感情 吳婉君PO全黑圖飆罵「無恥」
45歲男星趙駿亞和主播秦于婷交往近4年，13日爆出兩人早已分手，女星吳婉君則被暗指介入趙駿亞感情的第三者，對此，吳婉君今日在社群媒體連PO兩篇黑底白字的長文表達自己的不滿，甚至氣到怒轟「無恥」。
吳婉君表示，她的私人臉書內容被用來做不實指控，甚至在報導前也都沒有向她本人查證，吳婉君怒控，這名自稱「知情人士」的爆料者，隨意臆測她的文並以為可代表她表達極為針對性的言論，「這是一種霸凌」。而這名「知情人士」還藏在她的朋友名單中，讓她忍不住直呼「你非常無恥」。
最後，吳婉君提醒社會大眾現在應該有更需要大家關心的新聞，文末與關心她的親友報平安，「別擔心我，我照常吃飯睡覺上班，我也會照常跟朋友出去玩」。
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