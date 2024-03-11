奧斯卡／「奧本海默」共拿7獎 追平「媽的多重宇宙」紀錄

在今年奧斯卡獎季中一路連連勝出的「奧本海默」，一如眾所預期成為最佳影片得主，總共拿下7項大獎，成為最大贏家，追平去年「媽的多重宇宙」紀錄。

製片艾瑪湯瑪斯表示這真的是夢想成真，也直呼這是大家一起合作的成果，她的丈夫正是該片導演克里斯多夫諾蘭，兩人攜手和一大批的團隊一起打造出這部全球賣座將近10億美元的大片，現在也登上奧斯卡大贏家的寶座。另一位製片人查爾斯羅文則大讚與諾蘭夫妻合作20多年、5部電影，他們非常的優秀，能夠跟他們共事真的是相當開心的事情。

克里斯多夫諾蘭過往的「黑暗騎士」系列、「全面啟動」都在世界各地熱賣，也被認為是21世紀的影壇票房巨導，可是過去在奧斯卡金像獎的運氣不佳，要打進入圍名單都很難，更沒能順利抱回小金人，終於在今年以「奧本海默」實現擒獲奧斯卡獎座的願望。

「奧本海默」獲得本屆奧斯卡最佳影片等7項大獎。圖／摘自IMDb

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