丁文琪18年前消失歌壇原因曝光！親揭罹患疾病首吐內情
北流2024年全新企劃「來一杯音樂釀的酒」邀請Kiki丁文琪擔任客座來賓，被問及是否有機會回歸歌手身份，她說：「目前應該等不到了。」對於重返舞台，丁文琪坦言自己在音樂的企圖心沒有這麼強，「當年17歲其實也沒想這麼多，面對演藝工作感覺比較多像是體驗的感覺；看到很多會唱歌、很專業的人，尤其看到先生面對演唱工作謹慎認真的態度，現在真的不敢想。」
丁文琪分享：「當年的偶像歌手不只唱歌，也幾乎都會去拍偶像劇，後來還曾到上海拍攝，但其實我不太適應。」透露因此發現有了「顳顎關節障礙」，「我發現我咬合嘴巴打不開，有點痛所以去看了醫生，結果診斷原來是壓力造成，因此造成我在睡夢中會無意識咬緊牙根。最後醫生告誡我最近不要常講話跟唱歌。」
丁文琪發現自己處在高壓下，決定要重返學業，最後到了日本留學學習設計，更找到在學習中滿足且快樂的自己，學成返來的丁文琪，後來更曾與不同造型師一起做廣告、MV等造型。後來和林宥嘉相識結婚，育有一子一女，過著幸福快樂的生活。
問到成為母親的心情，丁文琪說：「帶小孩是我喜歡的事，也喜歡先生一起加入育兒的過程。」先生林宥嘉除了是密不可分的「神級隊友」，她更提及對方相當支持自己所做的任何事，特別感謝活動當日先生正在家幫忙帶小孩，讓她有難得的時間出來放風與姐妹、歌迷們相聚，期待未來有更多機會，「平常當媽媽都覺得沒有光還有點狼狽，歡迎一季約我來一次！」
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