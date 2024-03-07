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公公許慶祥離世 小S「不熙娣」錄影暫時喊卡
小S(徐熙娣)公公許慶祥1日因心肌梗塞過世，她近日和夫家都在公公靈堂守靈，靈堂開放悼念第一天大S(徐熙媛)便和老公具俊曄相偕現身，另外還有黑人陳建州和范瑋琪(范范)、王偉忠、Makiyo等人到場致意，而她每周四固定要進棚錄東森「小姐不熙娣」，今天適逢錄影日，她也暫停錄影，全心處理公公後事，下周才會進棚。
小S日前受訪，曾表示「先感謝今天前來跟我公公告別的所有親朋好友，然後也要特別感謝今天在這邊的媒體朋友們站了一整天，等待了一整天，辛苦你們了，我相信我公公在天堂一定會感到非常的欣慰，謝謝大家。」而大S悼念當天也在靈堂陪妹妹一起摺紙蓮花，可見姊妹情深。
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