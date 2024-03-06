田馥甄、江美琪、林曉培都來了！佛心票價出爐快搶
田馥甄（Hebe）、江美琪、林曉培攜手唱進北流，於4月13日舉辦「H³ RIZZ UP演唱會」，門票只要1000元，Hebe興奮表示很榮幸參與此回演出，可以透過歌聲表達對音樂的喜愛，也很開心能推廣自身客語文化。
Hebe說「愛」與「尊重」兩者必須同時並存，不可能單獨發生，沒有尊重的愛，稱不上真正的愛，能尊重彼此的差異，就有愛在其中，而「音樂」能包容一切，無論用何種語言，聲聲唱出的都是愛，當晚將會選唱自己的歌曲「Love 」呼應主題，並挑戰自我帶來客語歌曲。
江美琪希望透過音樂來傳達「Love & Respect」，她說：「我有1首歌『第一個愛人』的歌詞，裡面寫到『我是我出生第一個愛人』，所有的愛都源自於自己，當我們真的愛自己、尊重自己，才懂得怎麼給予愛和尊重！所有的一切都還是得先從自己開始！」預告近期會推出新作品發行並舉辦巡演。對於將和田馥甄、江美琪同台，林曉培直呼非常榮幸，希望把全新EP「願我」分享給更多朋友。
而客家委員會致力推動客家介入主流，以及音樂傳承與創新，首度跨界合作推出「H³ RIZZ UP演唱會」，門票13日晚上8點於KKTIX正式啟售，中信卡友可於當天中午12點起至晚上6點搶先限量購票。
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