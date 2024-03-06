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小彬彬被指責沒有職業道德 觀眾對他發福模樣不可思議

聯合報／ 記者葉君遠／即時報導
小彬彬上節目招工作人員指控，滿臉尷尬直說不好意思。圖／摘自YouTube
小彬彬上節目招工作人員指控，滿臉尷尬直說不好意思。圖／摘自YouTube

44歲小彬彬被工作人員爆料最扯的事情，是接了節目聊越南新娘的通告，講的口沫橫飛，但還沒播出就宣布離婚，讓大家都覺得傻眼，不過節目播出後，大家對他的變胖的身材討論度更高，直呼小彬彬怎麼胖成這樣？

小彬彬4年前梅開三度，臉書上公開合照，宣布要跟越南女友Anna結婚，據「TVBS新聞網」報導，當時他上「11點熱吵店」聊越南新娘主題，7號錄影，9號就宣布離婚，工作人員說，「我們節目根本還沒播出，這下尷尬了」在場來賓都說他在騙通告，小彬彬說，當時真的很想結婚，沒有去登記，沒想到後來就變成這樣。

Anna小他13歲，因為疫情關係分隔兩地，最後連登記都沒就畫下句點。

小彬彬這幾年發福不少，上節目的時候看起來又圓又腫，播出之後也成為大家討論的話題。他第一任妻子黃美玲在2003年結婚，2007年離婚，第二任妻子陳羿君於2011年結婚，2017年離婚。

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