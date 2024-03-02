快訊

小S公公許慶祥最後身影曝光 女兒憶父行醫行善「此生無憾」

Live／兄弟對戰巨人軍打線出爐！ 現場直播看這裡

進口中國蘇丹紅辣椒粉 新北進口商保欣負責人聲押獲准

梧桐妹鼻環拿掉了！修杰楷透露有「神秘人」說服成功

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
梧桐妹(左)曝光新照，拿掉了鼻環及其中一個唇環。圖／截圖自IG
梧桐妹(左)曝光新照，拿掉了鼻環及其中一個唇環。圖／截圖自IG

賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）經常會有讓網友驚豔的穿著打扮，近來迷上穿環，耳朵、鼻子、嘴唇、舌頭能穿的地方幾乎都沒放過，也曾透露目前身上有9孔，還想再增加。但梧桐妹1日晚間隨即在IG限時動態上分享新照中，卻可見她拿掉了鼻環以及其中一個唇環，不增反減。

梧桐妹的繼父修杰楷1日出席活動時就透露：「她有被說服拿掉1、2個環。」至於是誰說服的？修杰楷說：「也不確定。」並坦言，梧桐妹在穿環之前不會特別告訴他，他也認為：「那是她的身體，她覺得好看就好。」修杰楷從沒在身上穿過洞，但甘願陪梧桐妹到西門町逛街、挑選環的款式，直呼有如進入「新世界」。

延伸閱讀

昔當紅小生陳俊生時隔一年多驚喜曝動態 55歲近照曝光

修杰楷大哉問：結婚還要過情人節？賈靜雯真實反應曝光

梧桐妹穿鼻環多3洞！賈靜雯爆女兒「吞下舌環」全場呆

相關新聞

梧桐妹鼻環拿掉了！修杰楷透露有「神秘人」說服成功

賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）經常會有讓網友驚豔的穿著打扮，近來迷上穿環，耳朵、鼻子、嘴唇、舌頭能穿的地方幾乎都沒放...

奧斯卡詛咒？楊紫瓊「孫家兄弟」一季被砍 連掛兩齣戲

「小金人詛咒」真有其事？去年風光以「媽的多重宇宙」創下奧斯卡金像獎近百年來首位亞裔最佳女主角得主紀錄的楊紫瓊，主演的兩齣...

台網紅Tiny日本AV出道「被欺負」 圤智雨直言「不是個咖」勸她趁熱度做這事

台灣網紅Tiny Lu（胎尼）日前透過女優吳夢夢之口曝光以藝名「田井虹」在日本出道，隨後本人也證實，但作品尚未正式發行，Tiny便透過社群控訴遭欺負，表示沒拿到片酬，而且她要求刪除的片段竟出現預告片中，覺得不被尊重，希望公司能正視此事。

徐亨負債陷低潮！「霹靂火」秦楊曝他近況：健康亮紅燈

53歲男星秦楊以「台灣霹靂火」中「劉文聰」一角爆紅，但也因投資慘賠敗光存款，還被債主控欠債700萬元，他近日曝光近況，雖...

小S公公許慶祥心肌梗塞離世 身家數十億、昔和許雅鈞捲胖達人案

小S公公許慶祥1日心肌梗塞猝逝，令外界嘆息，過去小S在節目中多次提到公公的回憶也讓觀眾想起。

黃品源不藏了！再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

55歲的情歌王子黃品源日前傳出再婚，對象是俄羅斯美女鋼琴家艾琳，他低調證實好消息，今（1）終於在臉書官宣，大方分享和嬌妻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。