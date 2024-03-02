梧桐妹鼻環拿掉了！修杰楷透露有「神秘人」說服成功

賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）經常會有讓網友驚豔的穿著打扮，近來迷上穿環，耳朵、鼻子、嘴唇、舌頭能穿的地方幾乎都沒放過，也曾透露目前身上有9孔，還想再增加。但梧桐妹1日晚間隨即在IG限時動態上分享新照中，卻可見她拿掉了鼻環以及其中一個唇環，不增反減。

梧桐妹的繼父修杰楷1日出席活動時就透露：「她有被說服拿掉1、2個環。」至於是誰說服的？修杰楷說：「也不確定。」並坦言，梧桐妹在穿環之前不會特別告訴他，他也認為：「那是她的身體，她覺得好看就好。」修杰楷從沒在身上穿過洞，但甘願陪梧桐妹到西門町逛街、挑選環的款式，直呼有如進入「新世界」。

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