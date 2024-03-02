奧斯卡詛咒？楊紫瓊「孫家兄弟」一季被砍 連掛兩齣戲

「小金人詛咒」真有其事？去年風光以「媽的多重宇宙」創下奧斯卡金像獎近百年來首位亞裔最佳女主角得主紀錄的楊紫瓊，主演的兩齣影集：Disney+「西遊ABC」、Netflix「孫家兄弟」都走上「1季被砍」的命運，而且兩齣戲剛好都是8集，成為詭異的巧合。

得到奧斯卡金像獎的肯定，雖是無數演員畢生的夢想，外界也一直有「小金人詛咒」的說法，意指演員在獲獎後不一定如預期一帆風順，有可能事業卡關，或是在個人生活上面對困境，像是葛妮絲派楚以「莎翁情史」榮登奧斯卡影后，卻受到萬千網友批評，覺得她名不符實，讓她心情反而墜入谷底；或是珊卓布拉克在「攻其不備」獲獎後不到一個月後就提出離婚申請；更有像「阿瑪迪斯」莫瑞亞伯拉罕或「飛越杜鵑窩」露易絲馥萊雪即便成為奧斯卡帝后仍然沒能大紅的實例，都讓「小金人詛咒」的傳說難以被破除。

不過楊紫瓊的情況卻是迥然不同，她在封后後反而與交往快20年的法拉利前總裁尚陶德完成婚禮，接著又因為繼子尼可拉斯生了兒子，當上了奶奶，家庭生活十分幸福，也在華人區的影劇盛會上都是嘉賓，看起來沒有「被詛咒」的跡象。可惜十全九美差了一美，就是她主演的兩齣影集都很快在推出後宣告陣亡，儘管評價都不算差。

相較於「西遊ABC」播出後超過半年才被宣布沒有下一季，「孫家兄弟」今年元月才在Netflix上架，兩個月不到就已經確定被砍，動作相當快。這齣戲中楊紫瓊扮演在美國和兒子生活的台灣黑幫大哥之妻，因為丈夫遭刺殺、長子到美國與她團聚，再度被捲入暴力事件中。昔日的八點檔紅星寇世勳飾演她的丈夫，前監察院長錢復的孫子錢裕揚扮演她的長子，卡司組合頗有意思。

儘管戲裡的「台灣味」是否到位，台灣觀眾觀感不一，卻在本地Netflix熱門榜上表現不錯，全球各地也曾經名列前茅，只可惜對於Netflix來說，光是剛推出時的好成績，不足以說服他們再往下續訂第2季。 楊紫瓊登上奧斯卡影后寶座後，事業上卻沒有十全十美。（路透資料照片） 楊紫瓊去年才推出的另一齣影集「西遊ABC」也是才播1季就確定不會再做下去。圖／摘自IMDb

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