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台網紅Tiny日本AV出道「被欺負」 圤智雨直言「不是個咖」勸她趁熱度做這事

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
圤智雨談Tiny Lu（胎尼）日本AV出道阻礙。圖／截自臉書／圤智雨 雨的十二時辰、ＩIG／Tiny（胎尼）
圤智雨談Tiny Lu（胎尼）日本AV出道阻礙。圖／截自臉書／圤智雨 雨的十二時辰、ＩIG／Tiny（胎尼）

台灣網紅Tiny Lu（胎尼）日前透過女優吳夢夢之口曝光以藝名「田井虹」在日本出道，隨後本人也證實，但作品尚未正式發行，Tiny便透過社群控訴遭欺負，表示沒拿到片酬，而且她要求刪除的片段竟出現預告片中，覺得不被尊重，希望公司能正視此事。

而曾任AV導演的圤智雨於社群發文「過水不成的胎尼」談胎尼日本AV出道之路受阻，指她「沒簽約」、「不是個咖沒談條件資格但要求太多」、「地頭蛇要針對過江龍很容易的」三點，要她接受被流出的事實。

圤智雨還爆胎尼之前當男優的渣男友傷到，稱她現狀是「情路坎坷，事業也不順」，建議她趁著有熱度時受訪曝光上節目。

圤智雨 雨的十二時辰　臉書全文：

《過水不成的胎尼》

很多人說胎尼是不是被…免費的

算是啦，但我個人覺得她犯了一個錯

那就是1:沒簽約 2:就跟歌手是一樣的道理，當你不是一個咖的時候，本來就沒有談條件的資格，但他要求太多導致官方如果要搞他也是正常的 3:所以接受被流出的事實吧！地頭蛇要針對過江龍很容易的

胎尼不只情路坎坷，事業也不順

之前被渣男友（某男優傷到） 別問我為啥知

因為他旗下的女優我認識

總之，趁現在還有熱度的時候

快速的接受媒體採訪曝光上節目才是對的

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