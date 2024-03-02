徐亨負債陷低潮！「霹靂火」秦楊曝他近況：健康亮紅燈

53歲男星秦楊以「台灣霹靂火」中「劉文聰」一角爆紅，但也因投資慘賠敗光存款，還被債主控欠債700萬元，他近日曝光近況，雖然鮮少演出戲劇，但仍有接些尾牙、春酒等商業活動，提起近來也因演出減少並欠下巨債的徐亨，秦楊向媒體透露：「聽過一位歌手說，徐亨最近很像身體不好。」戲棚下站久就是你的，希望他不要放棄。

秦楊和徐亨可說是同病相憐，據「三立新聞網」報導，秦楊自從母喪後都將自己生日排為公益日，他過去也曾因生意失敗慘賠7百萬，提到同樣負債沒有演出機會的徐亨，秦楊說，兩人雖然很熟，可是近幾年比較少聯絡，倒是去年聽過一位歌手提起徐亨身體不好。

聽到徐亨提到自認過氣，甚至動念轉行一事，秦楊向他喊話，「我是跟他很少互動啦，戲棚下，站久了就是你的 ，人只要活著就有希望」，哪裡跌倒從從哪以站起來。

秦楊今年因為肺部出了問題，有4顆結節，導致他容易咳嗽，目前已到大醫院做了檢查照X光，但報告出爐至今1個月了，卻一直忙到沒時間去醫院，他說，會趕緊找時間解決身體上的毛病。 秦楊要徐亨別放棄。圖／摘自臉書

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