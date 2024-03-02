小S公公許慶祥心肌梗塞離世 身家數十億、昔和許雅鈞捲胖達人案

小S（徐熙娣）公公許慶祥。圖／本報資料照

小S公公許慶祥1日心肌梗塞猝逝，令外界嘆息，過去小S在節目中多次提到公公的回憶也讓觀眾想起。

小S跟許雅鈞剛結婚的時候就決定跟公婆住，當時她每天起床還穿著性感睡衣，許雅鈞立刻大驚拉她回房，告訴她以後不能這樣，小S說：「可能是怕公公有生理反應，不過後來公公年紀也大了，也就沒差了。」

前一陣子她演出「此時此刻」，劇中跟吳慷仁有火辣床戲，她回家問公公有沒有看戲？沒想到公公比大拇指說「演得真好！」，她不好意思地問：「爸爸你看不會尷尬啊？」開明的公公說「我知道是假的呀！」讓她鬆了一口氣。

許慶祥人生精彩，從一位台東醫生，到後來轉戰股市累積數十億身家，眼光十分精準，不過2013年和許雅鈞捲入胖達人案，引起社會討論，最後被判處1年10個月徒刑，緩刑4年。

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