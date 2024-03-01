大谷翔平老婆真實身份曝光！疑似是「身高180公分」超正的她

日本棒球明星大谷翔平昨宣布結婚，外界震驚之餘也給予祝福，不少人直呼失戀了，也好奇是哪一位幸運女子可以獲得如此幸福，日媒扒出大谷翔平的妻子疑似就是身高180公分的已退役籃球員田中真美子。

大谷翔平人氣高，宣布結婚讓許多粉絲心碎，他對老婆身份保密到家，僅表示是普通人。日媒發揮柯南精神，爆出去年退役的田中真美子疑似就是去年曾陪他到訓練營的女子，畢業自早稻田大學的她，退役後就把IG全部清空，今年27歲，長相甜美、陽光健康，身高180公分、體重70公斤，大谷翔平結婚喜訊一出，她的照片就在推特上瘋傳，2017年曾經來台打過瓊斯盃。

對於妻子真實身份，大谷翔平尚未證實，不過不少網友認為田中真美子和他很有夫妻臉，職業也很相配，紛紛送上祝福「幸好不是找網紅」、「2人的孩子一定很可愛」。

田中真美子。圖／摘自IG

田中真美子（中）被日媒認為是大谷翔平的妻子。圖／摘自IG

商品推薦