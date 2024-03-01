快訊

「痛到快昏倒」趙少康開刀左手一大包 北榮醫曝1狀況易惡化

南韓爆大咖男星拍私密照、爽完分手搞消失 公司驚覺事態嚴重發聲了

大谷翔平老婆真實身份曝光！疑似是「身高180公分」超正的她

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
大谷翔平另一半疑似是田中真美子（右）。 圖/美聯社、摘自IG
大谷翔平另一半疑似是田中真美子（右）。 圖/美聯社、摘自IG

日本棒球明星大谷翔平昨宣布結婚，外界震驚之餘也給予祝福，不少人直呼失戀了，也好奇是哪一位幸運女子可以獲得如此幸福，日媒扒出大谷翔平的妻子疑似就是身高180公分的已退役籃球員田中真美子。

大谷翔平人氣高，宣布結婚讓許多粉絲心碎，他對老婆身份保密到家，僅表示是普通人。日媒發揮柯南精神，爆出去年退役的田中真美子疑似就是去年曾陪他到訓練營的女子，畢業自早稻田大學的她，退役後就把IG全部清空，今年27歲，長相甜美、陽光健康，身高180公分、體重70公斤，大谷翔平結婚喜訊一出，她的照片就在推特上瘋傳，2017年曾經來台打過瓊斯盃。

對於妻子真實身份，大谷翔平尚未證實，不過不少網友認為田中真美子和他很有夫妻臉，職業也很相配，紛紛送上祝福「幸好不是找網紅」、「2人的孩子一定很可愛」。

田中真美子。圖／摘自IG
田中真美子。圖／摘自IG

田中真美子（中）被日媒認為是大谷翔平的妻子。圖／摘自IG
田中真美子（中）被日媒認為是大谷翔平的妻子。圖／摘自IG

延伸閱讀

演藝圈婚變頻傳！郁方揭18年婚姻成功之道 一語點破引網共鳴

鍾明軒中國行惹議！首發聲「我不認同我是中國人」吐心境

網紅挨酸「因整型男友不娶」 隔不到2小時突宣布已登記結婚

小哈利揭「穿女裝原因」被讚爆 伊能靜力挺：比這種男人好太多了

相關新聞

大谷翔平老婆真實身份曝光！疑似是「身高180公分」超正的她

日本棒球明星大谷翔平昨宣布結婚，外界震驚之餘也給予祝福，不少人直呼失戀了，也好奇是哪一位幸運女子可以獲得如此幸福，日媒扒...

米可白戀情曝光後「封奶」？孫綻「逃3回」讚：她很棒

米可白和孫綻戀情曝光，孫綻29日出席公視台語台「鹽水大飯店」首映，被追問戀情逃跑3回，後來在廳內逃不掉了，受訪時直呼：「...

晚安小雞「入獄慘況」曝！ 每天吃蟲+木薯「150人用1馬桶」

台灣網紅「晚安小雞」和 YouTuber「阿鬧」在柬埔寨自導自演拍攝被綁架影片造假，遭當局拘捕判刑2年，還遭柬國總理洪馬內斥為「不孝子」，拒絕他人說情，此事件在台灣也引發關注。昨（28）日有網友出面爆料，有當地台商掌握「晚安小雞」、「阿鬧」動態，表示他們被關在容納百人的30坪監獄宿舍，百人共用一個無法沖水的馬桶，且吃的食物一天只吃一餐。

才剛交往一年！《戲說》女星證實與陳子玄前夫分手

《戲說台灣》演員陳麒凱（本名陳建隆）2019年與前妻陳子玄離婚後，事隔4年爆出新戀情。陳麒凱去年4月在臉書發文放閃，曝光女友身分正是女星李緻（本名：朱紫緹）。不過，隔不到一年卻傳出兩人已分手的消息。

88歲第一美男子出事了 家中被警方搜出72支私槍

88歲法國不朽巨星亞蘭德倫，曾主演「洛可兄弟」、「陽光普照」等經典名片，以英俊過人的外表征服觀眾，曾有全球第一美男子之稱...

鍾明軒中國行惹議！首發聲「我不認同我是中國人」吐心境

網紅鍾明軒獨自到大陸旅遊，分享這趟旅程讓他對大陸改觀，他到北京、上海兩個大城市，讚嘆市容壯觀發達、人民也比想像中要友善熱心，直言「我覺得中國我真的很喜歡這個地方」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。