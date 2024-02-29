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米可白戀情曝光後「封奶」？孫綻「逃3回」讚：她很棒

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
米可白經常分享火辣穿搭。圖／摘自臉書
米可白經常分享火辣穿搭。圖／摘自臉書

米可白孫綻戀情曝光，孫綻29日出席公視台語台「鹽水大飯店」首映，被追問戀情逃跑3回，後來在廳內逃不掉了，受訪時直呼：「我現在當機，我從來沒有這樣，我現在好緊張，比我拍戲還緊張。」很害怕「被討厭」，但仍鬆口稱讚米可白：「她真的是一個很善良、熱情、敬業的人，真的很棒。」

米可白日前為宣傳台視8點檔「追分成功」時，洩漏有新歡，後來被發現是同劇組的孫綻。戀情曝光後，孫綻首度露面，不想模糊「鹽」劇焦點，沒有安排他受訪，在後台、拍完照之後、進入影廳前被要求受訪，都急忙躲開，最後才說：「我們都是認真的演員，會好好把工作做好，謝謝關心。」、「我之後有好消息會跟大家說。」

孫綻是基督教徒，謹守與另一半親密關係有限制的教規，與米可白是否也會「遵守教規」？他也沒正面回答，只說：「禱告是快樂的事。」米可白經常分享穿著火辣的照片，是否會介意？孫綻也答非所問：「她會為戲做很多不同造型的準備。」家中長輩是否也是米可白戲迷？他說：「我相信全台灣的人都很喜歡她吧，大家都是她粉絲，劇組人也很喜歡她。」

而米可白之前曾透露，近來在「追分成功」中被女鬼附身，性情大變對周遭男子上下其手，孫綻也難逃魔爪，還被米可白扒開衣服、撫摸胸肌。兩人戀情曝光後，剛好昨天播出這場戲，孫綻笑說希望可以收視衝高。

孫綻(左)出席「鹽水大飯店」首映。記者杜沛學／攝影
孫綻(左)出席「鹽水大飯店」首映。記者杜沛學／攝影

米可白劇中吃孫綻豆腐。圖／台視提供
米可白劇中吃孫綻豆腐。圖／台視提供

米可白劇中吃孫綻豆腐。圖／台視提供
米可白劇中吃孫綻豆腐。圖／台視提供

米可白劇中吃孫綻豆腐。圖／台視提供
米可白劇中吃孫綻豆腐。圖／台視提供

米可白劇中吃孫綻豆腐。圖／台視提供
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