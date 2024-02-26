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林志穎林志玲合體 驚曝「驚人關係」相識超過40年

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
林志穎(左)、林志玲合體出席代言活動。圖／Aicom艾力康提供
林志穎(左)、林志玲合體出席代言活動。圖／Aicom艾力康提供

49歲林志玲林志穎合體代言保健品牌，2人都是演藝圈逆齡代表，林志玲在記者會上稱呼已連續代言3年的林志穎是大學長，2人不僅名字相似，事實上緣分還不淺，首度爆料他們其實是幼稚園同學。

林志玲和AKIRA婚後育有一子，活動現場她向林志穎請益育兒經，林志穎以過來人身份分享：「很注重作息，到了該吃飯、寫功課、運動、休閒、睡覺時間就會按表操課，讓小孩學習規律，帶著小朋友用餐，而不是問他要不要吃飯，要不要喝水？要不要上洗手間？會直接跟小孩說，我們吃飯囉、喝水時間到了，訓練小孩知道時間到了就要做固定的事，除了養成習慣之外，也教育守時的觀念，讓他們長大以後會有計畫的安排寶貴的時間。」

這場活動也被戲稱是「林志家族」，品牌艾康明生醫董事長林志明，偕同經銷商共同捐贈新台幣兩百萬元給志玲姊姊基金會，一起支持兒童醫療及女性健康公益活動。林志玲擔任新代言人，她手持全新升級的兩款科技燕窩走上舞台，全場來賓一陣驚呼：「實在太美了！怎麼都沒變。」曾任金曲金鐘星光主持人的陳明珠也是這場活動主持，對林志玲的凍齡驚艷無比，「已經當媽媽的志玲姊姊，無論臉蛋身材精神都保養得非常好，維持剛剛好的優雅，真是令人羨慕。」對於林志穎、林志玲，直呼：「從小就看著兩位，看到本人很不真實。」

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