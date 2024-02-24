米可白邊拍戲邊戀愛撫摸新歡胸肌！「前夫」回應喊驚訝

米可白爆出新歡就是正合作「追分成功」的孫綻，兩人IG甜蜜偷放閃露餡。對於新歡身分曝光，米可白經紀人回覆：「跟孫綻也合作過不只一檔戲了，他是劇組的開心果，也很愛照顧人，大家相處很愉快。現在沒想那麼多，先要把戲拍好最重要。」還說米可白拜過靈驗的月老廟後，近來桃花真的很旺。

米可白近來在「追」劇中被「處女鬼」附身，對周圍男性上下其手，孫綻也是其中一人，米可白還透露手伸進對方的衣服裡，摸到對方結實的胸膛。而兩人之前在IG上曝光甜蜜共舞的影片，孫綻發文中透露，米可白哀怨：「我的粉絲要急速下降。」孫綻則回：「我的人身安全要考量。」早已對戀情露餡做好準備。米可白最近曝光的照片中，也透露：「這個攝影師很有愛。」似乎就是「男友視角」。

米可白2019年與前夫謝銘杰離婚，2022年被爆有建築商小開新歡，但去年9月表示已情斷，她坦言單身不到1年身旁就有新歡，她稱對方是「以前的朋友」，孫綻之前就與她合作過「美麗人生」。孫綻曾以「無主之子」入圍金鐘，而米可白去年以「牛車來去」奪下金鐘女配，演技都受到肯定。

而米可白在「牛」劇中的丈夫楊子儀，一度也被提出可能也是新對象，米可白一聽到楊子儀的名字就喊：「不是！」楊子儀出席「關於未知的我們」首映時，也說：「怎麼可能！」但他指出，對米可白的了解，新歡應該就是近期合作的對象，是否可能是孫綻？楊子儀一臉驚訝，表示沒有聽說，但他跟孫綻也很熟，直呼要去探聽，過一陣子又委婉回覆，是別人的私事，不好多說什麼。 孫綻擁有結實好身材。圖／截圖自IG 楊子儀(右)出席「關於未知的我們」首映。圖／結果娛樂提供

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