快訊

白車慘變泥車！新莊建案「水泥瀑布」灌頂波及15輛車 新北市府勒令停工

OpenAI執行長傳擬砸7兆美元建廠 張忠謀這番話遭外界認為有玄機

米可白邊拍戲邊戀愛撫摸新歡胸肌！「前夫」回應喊驚訝

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
米可白洩「男友視角」。圖／摘自臉書
米可白洩「男友視角」。圖／摘自臉書

米可白爆出新歡就是正合作「追分成功」的孫綻，兩人IG甜蜜偷放閃露餡。對於新歡身分曝光，米可白經紀人回覆：「跟孫綻也合作過不只一檔戲了，他是劇組的開心果，也很愛照顧人，大家相處很愉快。現在沒想那麼多，先要把戲拍好最重要。」還說米可白拜過靈驗的月老廟後，近來桃花真的很旺。

米可白近來在「追」劇中被「處女鬼」附身，對周圍男性上下其手，孫綻也是其中一人，米可白還透露手伸進對方的衣服裡，摸到對方結實的胸膛。而兩人之前在IG上曝光甜蜜共舞的影片，孫綻發文中透露，米可白哀怨：「我的粉絲要急速下降。」孫綻則回：「我的人身安全要考量。」早已對戀情露餡做好準備。米可白最近曝光的照片中，也透露：「這個攝影師很有愛。」似乎就是「男友視角」。

米可白2019年與前夫謝銘杰離婚，2022年被爆有建築商小開新歡，但去年9月表示已情斷，她坦言單身不到1年身旁就有新歡，她稱對方是「以前的朋友」，孫綻之前就與她合作過「美麗人生」。孫綻曾以「無主之子」入圍金鐘，而米可白去年以「牛車來去」奪下金鐘女配，演技都受到肯定。

而米可白在「牛」劇中的丈夫楊子儀，一度也被提出可能也是新對象，米可白一聽到楊子儀的名字就喊：「不是！」楊子儀出席「關於未知的我們」首映時，也說：「怎麼可能！」但他指出，對米可白的了解，新歡應該就是近期合作的對象，是否可能是孫綻？楊子儀一臉驚訝，表示沒有聽說，但他跟孫綻也很熟，直呼要去探聽，過一陣子又委婉回覆，是別人的私事，不好多說什麼。

孫綻擁有結實好身材。圖／截圖自IG
孫綻擁有結實好身材。圖／截圖自IG
楊子儀(右)出席「關於未知的我們」首映。圖／結果娛樂提供
楊子儀(右)出席「關於未知的我們」首映。圖／結果娛樂提供

延伸閱讀

BL劇男星遭控多次家暴 辣女模「頭撞地、骨折」傷痕累累照曝光

琳妲「說溜嘴」洩林襄未來動向？僅吐一字就被逼掉網笑噴：好欠揍

「台灣第一女優」吳夢夢公開AV收入分潤 坦言國產業界凋零：依銷量「該退休了」

相關新聞

汪小菲證實今年再婚台網紅：買大鑽戒 同框洪秀柱「兒媳婦」羞露面

汪小菲與台灣網紅曼蒂戀愛ing，23日直播時被關心和何時結婚，親口給出時間「今年必須結」，喊甜說要買個大鑽戒，而前妻大S聞訊則祝福「白頭到老！早生貴子。」

米可白邊拍戲邊戀愛撫摸新歡胸肌！「前夫」回應喊驚訝

米可白爆出新歡就是正合作「追分成功」的孫綻，兩人IG甜蜜偷放閃露餡。對於新歡身分曝光，米可白經紀人回覆：「跟孫綻也合作過...

才剛辦完婚禮！作家H閃電離婚陳珮甄「煎熬真相曝光」

作家H和陳珮甄再婚，婚禮才辦完一個月，豈料他凌晨發文證實離婚。「對不起每個愛我的人。對不起，我搞砸了！經過八個月的相處之...

陳美鳳遭路人狠批「有夠醜」！ 曝「3句箴言」高EQ回應

北流2024年全新企劃「來一杯音樂釀的酒」9，與北流進駐品牌「酒等了」聯手打造最放鬆的微醺聚會，繼首場邀「搖滾教母」娃娃...

Kpop神曲製造機殞落！新沙洞老虎在家身亡 T-ara、EXID夯歌都出自他手

韓國知名音樂製作人「新沙洞老虎」驚傳在家身亡！韓媒「SPOTV」報導，新沙洞老虎的朋友因為找不到他，所以直接到他家找人，...

Lucas捲醜聞退出NCT、威神V 神隱多時一動作「重啟個人活動」？

NCT前成員Lucas（黃旭熙）因捲桃色風波、爭議不斷，於去年5月宣布退出所屬團體NCT、威神V（WayV），神隱多時的他23日無預警透過社帳號曝光新照，被視為將重啟個人活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。