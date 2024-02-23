湯唯、IU合作MV「母女情」延續到戲外 公開對方手寫信都有超暖舉動
湯唯出演IU新歌〈Shh..〉MV，兩人合作飾演母女，成為娛樂圈話題。近日兩人也分享和片場回憶，更曝光收到對方的手寫信，貼心的兩人都以對方能看懂的語言寫信給對方。
在曝光的手寫信中，除了以各字的母語（韓文、中文）寫下給對方的內容外，IU特別另以英文表達對湯唯的感謝，表示很榮幸能與她合作，還特別選了毛衣當禮物，溫暖了湯唯。
而湯唯則以IU本名「知恩」稱呼她，和她分享了一起合作拍MV的感受，描述當時走進了攝影棚後，「你一直同一個姿勢，安安靜靜地，光影與煙霧中，那麼不真實，那麼美~拍攝間隙，某一瞬間，我恍惚看見了重疊的影像...」，而湯唯也同樣貼心另以韓文寫下想傳達給IU的心聲。
網友直呼「夢幻聯動」，也對兩人的互動覺得驚喜又充滿感性。
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