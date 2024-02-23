快訊

前議員林穎孟涉貪案 具保人100萬元反悔「不想保了」法官留她到今晚

阿里巴巴董事長蔡崇信家族辦公室 上季大賣這家公司股票

嚇！女星租屋「陽台冒不明液體」 裝監視器後毛骨悚然

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
李芷婷透露自從搬進租屋處後常常出現怪異景象。 圖/摘自臉書、threads
李芷婷透露自從搬進租屋處後常常出現怪異景象。 圖/摘自臉書、threads

歌手李芷婷2019年參加浙江衛視《2019中國好聲音》加入王力宏戰隊，憑藉其寬廣宏亮又極具個人魅力的獨特嗓音，獲得評審們的青睞，最終得到總季軍，從此一炮而紅。 她今（23）日她在社群平台透露，租屋處一年多以來常遭到不明物體潑灑，畫面一出讓網友感到毛骨悚然！

李芷婷今天凌晨在社群平台發文，透露租屋處一年多以來常出現奇怪景象，除了陽台莫名出現廚餘外，就連玄關地毯也常流出疑似酸性不明液體，她嚇得安裝監視器察看，後來竟發現原來是有心人士作怪，「他踩著他家的斜坡往我家倒東西進來」。她解釋，原先基於信任才沒做防護措施，沒想到卻會發生這種事情。

發文一出，許多網友紛紛勸李芷婷趕緊搬家，對此李芷婷則表示目前已經報警，也提醒粉絲們若在外租屋一定要多先觀察，「大家也不用太擔心我什麼的，就當多了一個北漂族的學習辛酸史。」

李芷婷透露自從搬進租屋處後常常出現怪異景象。 圖/摘自threads
李芷婷透露自從搬進租屋處後常常出現怪異景象。 圖/摘自threads

延伸閱讀

50嵐隱藏版優惠！雙胞胎女星佩佩分享「這樣點」最超值

捐好捐滿默默行善！林志玲被虧「無聊就轉帳」

「香港第一美」嫁200億富商當豪門媳婦 「8條卑微家規」網瘋傳

17歲踏進演藝圈！秀智揭「社交上會孤立自己」原因藏洋蔥

相關新聞

黃品源恢單11年驚爆再婚 絕美俄羅斯妻曝光

55歲的黃品源跟前妻蜜兒離婚11年，期間一度傳出感情回溫，有望再續前緣，今則傳出他再婚喜訊，對象是俄羅斯音樂家艾琳，婚禮...

一度驚傳命危！90歲歌王現身：舞台就是我的生命

林松義、林沖等資深藝人今天出席台灣優質生命協會「愛傳承關懷演唱會」，與近80位弱勢長者提前過元宵。林松義雖然無法行走，但...

嚇！女星租屋「陽台冒不明液體」 裝監視器後毛骨悚然

歌手李芷婷2019年參加浙江衛視《2019中國好聲音》加入王力宏戰隊，憑藉其寬廣宏亮又極具個人魅力的獨特嗓音，獲得評審們的青睞，最終得到總季軍，從此一炮而紅。 她今（23）日她在社群平台透露，租屋處一年多以來常遭到不明物體潑灑，畫面一出讓網友感到毛骨悚然！

中國司機聊政治「以後會統一」 鍾明軒高EQ回應網狂讚

網紅鍾明軒近日獨自前往大陸，而他去年就曾被經紀人警告「不要去中國」，因為擔心他口直心快的個性會有危險，不過他仍舊不聽勸，認為有生之年一定得去一次中國。

篠崎泫被傳就是Toyz的「未婚7」？露面親吐2人關係

知名實況主Toyz（劉偉健）日前公開「未婚7」似顏繪圖像，放話獲百萬讚就求婚，女方身分引關注，還有網友猜測曾以女團「Twinko」成員出道的台、日混血女星篠崎泫就是Toyz的「未婚7」，指2人有「情侶鞋」，曾看到篠崎泫出席Toyz私人活動。對於戀情爆料，雙方都回應了。

天心放閃韓籍尪突自爆「我是烏克蘭人」 原因曝光網友：難怪像混血

天心與韓籍攝影師金英敏將邁入結婚第8年，不時在社群分享夫妻互動放閃，還會標記「金太太吳天心在這兒」，而21日天心放閃時突自曝「我是烏克蘭人」，雖然目前該貼文已刪除，不過不少網友已看到，好奇問原因，她當時也於留言區解答「外婆是」，透露有自己烏克蘭血統，網友也直呼「難怪有點混血的感覺」、「女神很美」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。