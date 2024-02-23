嚇！女星租屋「陽台冒不明液體」 裝監視器後毛骨悚然
歌手李芷婷2019年參加浙江衛視《2019中國好聲音》加入王力宏戰隊，憑藉其寬廣宏亮又極具個人魅力的獨特嗓音，獲得評審們的青睞，最終得到總季軍，從此一炮而紅。 她今（23）日她在社群平台透露，租屋處一年多以來常遭到不明物體潑灑，畫面一出讓網友感到毛骨悚然！
李芷婷今天凌晨在社群平台發文，透露租屋處一年多以來常出現奇怪景象，除了陽台莫名出現廚餘外，就連玄關地毯也常流出疑似酸性不明液體，她嚇得安裝監視器察看，後來竟發現原來是有心人士作怪，「他踩著他家的斜坡往我家倒東西進來」。她解釋，原先基於信任才沒做防護措施，沒想到卻會發生這種事情。
發文一出，許多網友紛紛勸李芷婷趕緊搬家，對此李芷婷則表示目前已經報警，也提醒粉絲們若在外租屋一定要多先觀察，「大家也不用太擔心我什麼的，就當多了一個北漂族的學習辛酸史。」
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