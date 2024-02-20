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「大陸第一狗仔」卓偉手機遺失 葛斯齊：照片若外洩恐震撼娛樂圈

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
葛斯齊驚爆「中國內地第一狗仔」卓偉的手機遺失。 圖／摘自微博、報系資料照
葛斯齊驚爆「中國內地第一狗仔」卓偉的手機遺失。 圖／摘自微博、報系資料照

知名狗仔葛斯齊過去成爆料許多藝人醜聞，有著「地表最強狗仔」的稱號。今（20）日他突然出面表示同業的手機弄丟了，手機中有許多重要照片檔案，若不小心外洩「都足以讓演藝圈重量級塌房」。

葛斯齊今天在社群平台發文寫下：「昨天知道卓偉老師的手機弄丟了，手機裡上千張演藝圈機密檔案會不會不小心炸出鍋，依我了解，卓偉老師應該沒有備份的習慣，我曾經看過那幾張⋯⋯⋯都足以讓演藝圈重量級塌房。」

對此，他則向外界呼籲，若有人撿到卓偉老師的手機，希望能將遺失物交給派出所相關單位，並警告說：「要明白你撿到卓偉老師的手機，那可不是普通的手機，那可是個雷呀！」

大陸知名狗仔卓偉在當地被冠有「中國內地第一狗仔」之稱，他最知名的爆料是在2014年王菲謝霆鋒復合的照片，他當時還還原了兩人的約會細節。

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葛斯齊驚爆「中國內地第一狗仔」卓偉的手機遺失。 圖／摘自微博
葛斯齊驚爆「中國內地第一狗仔」卓偉的手機遺失。 圖／摘自微博

葛斯齊驚爆「中國內地第一狗仔」卓偉的手機遺失。 圖／摘自微博
葛斯齊驚爆「中國內地第一狗仔」卓偉的手機遺失。 圖／摘自微博

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