遭酸為錢挺肚嫁豪門 楊晨熙揭老公薪資「底薪3萬5」

女星楊晨熙去年和交往1年的建商男友閃婚，並宣布懷孕，她日前上東風「單身行不行」，大方表示閃婚原因就是因為她懷孕，而她在告知男方懷孕前也做好最壞打算，如果對方不結婚，她就當單親媽媽，反正她自己也有能力養，不過男方得知後淡定表示那就先登記，外界形容她嫁的是豪門，其實男方在自己家公司上班，底薪也只有3萬5，她並非圖對方有錢才結婚。

楊晨熙分享兩人相識過程，是因為她要買房，男方剛好在建設公司上班，所以成了朋友，後來兩人各自恢復單身，漸漸走在一起，但她說男方桃花特別旺，老是有女生主動倒貼，「有幾次我可能發現他們曖昧，那既然你跟別人有曖昧，我們男未婚女未嫁，那你就去找你要的新鮮感。」兩人分合多次，最後男方總是選擇回到她身邊，於是才認定對方。

對於網友愛酸她嫁豪門，她也不滿反擊：「我們兩個就是財務各自獨立的人，他們家族是建設公司沒錯，最早的時候，他就是他們加上班的一個業務員，業務底薪大家都知道，他們的話就是3萬5，其他的錢就是靠獎金。」表示老公和一般上班族沒有差別，就算賺得比較多，也是靠自己的本事，老公最清楚她不是為了錢才選擇交往，也正是老公選擇她當老婆的原因。

楊晨熙日前上東風「單身行不行」分享閃婚經過。圖／摘自YT

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