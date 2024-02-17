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李李仁扛家計半夜開計程車！載醉漢、清嘔吐物收入曝光

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
李李仁在「華麗計程車行」中飾演駕駛教練。圖／LINE TV提供 杜沛學
李李仁在「華麗計程車行」中飾演駕駛教練。圖／LINE TV提供 杜沛學

李李仁在LINE TV、華視「華麗計程車行」中飾演曹佑寧的駕駛教練，16日出席首映時透露，他曾真的為扛家計開了半年計程車，當時還沒出道，正接受唱片公司培訓，因此時間不固定，也無法找正職工作，就在半夜開計程車貼補家用，一個晚上扣除成本可賺1至2千元。

李李仁說，當時還沒成家，只要照顧好自己、媽媽就好，且因為還年輕，半夜認真開8小時沒問題。他並形容：「半夜常遇到喝醉的客人，最怕他們吐在車上，很難洗，味道又很大。」尤其3個醉漢一起要搭車，他根本不敢載。

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