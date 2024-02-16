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張柏芝驚傳懷了第4胎 神隱1個月全面停工

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
張柏芝第3胎生父未公開，又傳出有第4胎。圖／摘自微博
張柏芝第3胎生父未公開，又傳出有第4胎。圖／摘自微博

女星張柏芝第3胎生父成謎，沒想到最近又傳出懷了第4胎，最近全面神隱停工一個月，社群媒體也沒有更新近照，傳出因安胎正停工休養中。港媒向其經紀人求證，卻沒有任何回應，讓懷孕消息引起更廣泛討論

港媒報導指出，張柏芝近期傳出疑似懷有第4胎，更爆出她因安胎正停工休養中，有消息人士指出，張柏芝以往常在微博、IG發文與網友互動，但最近因為孕吐嚴重，上月中開始沒再公開新的影片，最近一部影片則穿寬鬆衣物且畫面只拍上半身，然則，張柏芝也一直表示想生個女兒，但是前三胎Lucas、Quintus以及Marcus都是男孩，而先前每次傳出謠言，她都會出面駁斥，但這次尚未，讓傳言更為撲朔迷離。

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