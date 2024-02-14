梁凱莉懷孕了！金曲才子尪李權哲情人節曝好消息 報喜方式有創意

曾參加《全明星運動會》的女星凱莉（梁凱莉）懷孕了，老公李權哲於情人節這天在過社群曬出寶寶超音波照報喜。

凱莉去年11月與獲得金曲獎最佳專輯製作人獎的歌手李權哲結婚，並選在2/14情人節這天公布懷孕喜訊，而夫妻倆分享喜訊的方式也相當有意思。

凱莉以電腦登入帳號有新成員「baby」透露新成員到來，李權哲先是曝光夫妻合照，不過凱莉躲在他後方完全遮住孕肚，直到第2張照片曝光寶寶超音波照，接著才曝光凱莉孕肚照。歌手鶴還在李權哲貼文下留言「炫父」，JOYCE 就以斯吐出「爸爸」2字，恭喜李權哲當爸。

凱莉與李權哲夫妻倆分享懷孕喜訊。圖／截自IG／kailiofficial、clouddriver_

凱莉與李權哲夫妻倆分享懷孕喜訊。圖／截自IG／kailiofficial、clouddriver_

凱莉與李權哲夫妻倆分享懷孕喜訊。圖／截自IG／kailiofficial、clouddriver_

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