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小甜甜認愛牽手情 新戀情進度男友已見過2歲女兒

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
小甜甜透露女兒已和男友見過面。圖／摘自臉書
小甜甜透露女兒已和男友見過面。圖／摘自臉書

藝人小甜甜（張可昀）去年3月恢單後，同年11月擺脫離婚陰霾有了新戀情，面對曝光的牽手情，她隨後也透過經紀公司表達「目前就是友達以上的階段」，而近日她也接受媒體專訪透露2歲多女兒已與男友見過面，雙方相處融洽。

據「三立新聞網」報導，小甜甜2歲多女兒已與男友見過面，她透露原計畫趁過年帶女兒到日本迪士尼樂園，但考量女兒年紀無法走太多路，還要帶推車，考慮之後放棄出國，因此決定留在台灣，昨(12日)她則在社群平台限時動態分享帶女兒到台北立兒童新樂園觀賞恐龍兒童馬戲團表演、坐摩天輪，女兒開心模樣可愛到爆。

小甜甜過年帶女兒觀賞恐龍兒童馬戲團表演。圖／摘自IG
小甜甜過年帶女兒觀賞恐龍兒童馬戲團表演。圖／摘自IG

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