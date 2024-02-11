龍年最新緋聞？柯震東牽手安心亞 短片網路瘋傳

春節假期出現新的緋聞配對：柯震東與安心亞在信義區的夜店被拍到疑似手牽手走出門，彼此關係耐人尋味，目擊的民眾與網友都熱烈討論，有人覺得朋友之間也是會牽一下手，也有人懷疑他門是不是交往了，成為正在發燒的熱門話題。

柯震東自從主演「那些年，我們一起追的女孩」走紅，曾經和蕭亞軒、李毓芬等交往，也有和「啦啦隊女神」峮峮出遊的花邊，感情動向備受矚目。而曾入圍金鐘獎視后的安心亞，除了在戲劇與綜藝界發展亮眼，多年來的緋聞對象就是時常合作的阿Ken。也難怪柯震東和安心亞這個很少被湊在一起的組合，居然有可以「手牽手」的交情，會讓網友大為震撼。

除了與安心亞爆出的奇特關係外，柯震東不但在夜店玩到凌晨，還拿出大疊千元鈔給長髮妹，據稱是請現場客人喝酒，出手相當大方，繼續引起討論。近期他在Netflix上架的新戲「愛愛內含光」中激情演出本來是各方關注的焦點，現在又多了緋聞的話題，堪稱春節假期到現在最受矚目的男星。

柯震東在演藝圈內曾結交過女神級的大咖女友，最新緋聞對象也是這一型。記者李政龍／攝影

安心亞春節期間爆發新的緋聞話題。圖／中天綜合台提供