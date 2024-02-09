梅西沒上陣風波燒到她 高海寧致歉「僅知片面就發言非常不妥」
「阿根廷球王」梅西（Lionel Messi）2月4日隨邁阿密國際赴港友誼賽，門票售罄卻沒上陣，讓滿場近4萬球名噓聲不斷，事後雖解釋是因傷缺席，仍未平息風波，爭議持續燒。而香港不少藝人當日前往觀賽，女星高海寧也是其中之一，她在受訪時表示作為球迷可以諒解，不過卻被誤會，特別發文說明。
高海寧8日凌晨在社群以長文談及梅西未上陣風波，坦言她就像大家一樣，她表示因為看了球隊教練在賽後記者會上表示「梅西受傷無法上陣」的報導，所以事後回應記者問到對比賽的感想時才會有「聽說他受傷」的說法，不過也表示「許多遠道而來的粉絲們，面對當天的情況，肯定還是會感到失落和傷心。」她稱有關注後續，意識到自己在僅了解片面情下的發言非常不妥，為此道歉，表示未來會更加謹言慎行。
不少網友看到高海寧特別發文說明，直嘆「藝人不好當」，覺得她其實不需要為部分網友曲解她的言論而致歉。對於她面質疑即時親自回應的態度也給予肯定，認為她超級負責。而她日前分享和貝克漢合照，被問「梅西呢？」有網友就回「擺明沒踢球」。
梅西在對港友誼賽中未上陣，7日發聲明表示遺憾，希望有機會能為香港球迷獻上比賽，但大陸、香港球迷指梅西之後在日本笑容滿面還替補上陣，批評他差別待遇。
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