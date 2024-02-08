王室第一人！德國公主裸登《花花公子》 M字腿露半乳

王室成員言行引起關注，不過這次爆爭議的不是英國王室的恩怨情仇，而是德國公主大尺度登上知名雜誌《花花公子》。

《花花公子》近日分享新封面，主角就是德國公主芝妮雅（Xenia Florence Gabriela Sophie Iris），她在封面照上雙腿大開，露出半邊胸部，成為首位全裸登《花花公子》的王室成員。德國《花花公子》主編兼發行人 Florian Boitin 則留言歡迎她加入《花花公子》大家庭。

綜合外媒報導，37歲的芝妮雅為曾統治德國薩克森王國的韋廷家族（Wettin）的後代，其曾曾祖父為腓特烈•奧古斯特三世（Friedrich August III）。她常透過社群分享日常生活玩樂時尚照，她還曾出現在《Undercover Princesses》、《B:Real — Real Celebrities, Real Life》等節目中，雖有貴族身分，卻是非典型公主。芝妮雅談全裸登《花花公子》，表示若曾曾祖父在世，會准她拍攝，家人也會容忍她這次拍攝，但若真的去購買這期雜誌，她會很驚訝。

不少網友看到芝妮雅性感登封，讚她又辣又美又自信，不過也有人認為她「行為脫序」，其實她2011年的傳記曾引起家族不滿，當時薩克森王國王位繼承人瑪利亞（Maria Emanuel）曾公開斥責她，不過芝妮雅依舊做自己，且行為更大膽。