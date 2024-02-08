陳沂遭酸「嘴秋被打活該」 怒回擊：我就這德性不會改變

陳沂當街被打後，7日晚間她現身館長的直播節目中談論此次事件，被網友譏嘴秋被打活該，而陳沂則回擊，不會因此改變，我就是這副德性。

陳沂這次被打，雖然感到很害怕，但是還是出面怒譴責暴力，對於網友嘲諷嘴秋被打活該，她不滿回擊「你覺得我嘴秋，你可以嘴秋回來啊，你的嘴就是沒有我秋，所以你就是嘴不過別人，你就打人，輸家！shame on you！」陳沂認為這一切都是預謀犯案，所以她罵過的人都有嫌疑，笑稱接下來會一一調查。

館長也認為「打人就是不對」還談到當年自己中槍後，還看到網上一些地獄梗，之後自己也會消費自己，陳沂現在身處同樣的狀況，強調會不停消費自己，因為要堅持下去直到查出幕後的人，陳沂還提到自己雖然受到暴力威脅，但不會因此改變自己，因為自己評論的是公眾人物，認為公眾人物本來就可接受公評，「我本來自己就沒有錯，我沒有犯錯我被暴力，我就閉嘴了，那就是告訴大家暴力是有用的，所以我拒絕暴力，我要告訴大家我就是這副德性，我沒有要改變，怎麼了？」