黃子佼突向被害人道歉 孟耿如20字回應：勇敢面對！

黃子佼因性騷擾風波沉寂大半年，突然在臉書上對10多年前的被害人Zofia公開致歉，妻子孟耿如也在臉書上發聲：「謝謝關心，一切由官方代回應，勇敢面對，平靜生活。」更在黃子佼的道歉文下感性留言：「我永遠愛你，加油老公。」黃子佼原本是一天要在社群網站上發好幾篇貼文的人，出事之後神隱，幾乎都由孟耿如曝光他的近況，元旦時也在臉書上分享一家人與友人野餐的照片。

黃子佼在去年6月爆出性騷擾爭議後，隔一個月發表2萬字自述聲明，後來再度神隱，7日則在臉書上發文：「本人黃子佼因十多年前的失禮行為，對Zofia小姐所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。並懇請各界，自此，不要再對Zofia小姐有任何騷擾或攻擊，誠心感謝。」並標記對方臉書連結，以及「備註：本道歉文內容與發布時間，乃經由雙方透過代理人協議，並經雙方律師確認後發布」。外界推測雙方可能將達成和解。