快訊

韓國瑜春聯喊價4800元！連議員都遭殃 她發文自嘲

陳沂遭毆時他在旁勸架？共犯有竹聯幫明仁會背景 涉案無數

黃子佼突向被害人道歉 孟耿如20字回應：勇敢面對！

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
黃子佼(左)近況目前多為妻子孟耿如代為分享。圖／摘自臉書
黃子佼(左)近況目前多為妻子孟耿如代為分享。圖／摘自臉書

黃子佼因性騷擾風波沉寂大半年，突然在臉書上對10多年前的被害人Zofia公開致歉，妻子孟耿如也在臉書上發聲：「謝謝關心，一切由官方代回應，勇敢面對，平靜生活。」更在黃子佼的道歉文下感性留言：「我永遠愛你，加油老公。」黃子佼原本是一天要在社群網站上發好幾篇貼文的人，出事之後神隱，幾乎都由孟耿如曝光他的近況，元旦時也在臉書上分享一家人與友人野餐的照片。

黃子佼在去年6月爆出性騷擾爭議後，隔一個月發表2萬字自述聲明，後來再度神隱，7日則在臉書上發文：「本人黃子佼因十多年前的失禮行為，對Zofia小姐所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。並懇請各界，自此，不要再對Zofia小姐有任何騷擾或攻擊，誠心感謝。」並標記對方臉書連結，以及「備註：本道歉文內容與發布時間，乃經由雙方透過代理人協議，並經雙方律師確認後發布」。外界推測雙方可能將達成和解。

相關新聞

陳沂遭酸「嘴秋被打活該」 怒回擊：我就這德性不會改變

陳沂當街被打後，7日晚間她現身館長的直播節目中談論此次事件

王少偉當「牽線工具人」 為許藍方賺得百萬代言

王少偉與許藍方之間的緋聞一直傳不停，但雙方都堅稱只是好友，除了之前被挖出一起到日本旅遊，近來又被人目擊到兩人現身在巴黎

黃子佼突向被害人道歉 孟耿如20字回應：勇敢面對！

黃子佼因性騷擾風波沉寂大半年，突然在臉書上對10多年前的被害人Zofia公開致歉，妻子孟耿如也在臉書上發聲

饒舌天王Drake自摸片外流？「小德瑞克」被讚像火箭炮 本尊8符號回應

饒舌天王 Drake 近期爆出私密片外流，又成話題人物，還傳出有主播詢問他此事，他未否認，而是回了笑臉表情符號。

「曼達洛人」女星遭迪士尼開除怒告 馬斯克出錢力挺！

美國前綜合格鬥家女星卡拉諾（Gina Carano）因參演「星際大戰」伸影集「曼達洛人」大受歡迎，不過她2021年因為在...

和「戰堂吳亦凡」打牌被疑聚賭 陳零九、阿滴回應了

台北市刑大逮捕有「戰堂吳亦凡」之稱的竹聯幫戰堂張姓前堂主兒子，警方發現張嫌一張玩德州撲克的照片中赫見歌手陳零九、遊戲實況玩家丁特、網紅阿滴，被質疑聚賭，陳零九與阿滴方面也都回應了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。