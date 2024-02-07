饒舌天王Drake自摸片外流？「小德瑞克」被讚像火箭炮 本尊8符號回應
饒舌天王 Drake 近期爆出私密片外流，又成話題人物，還傳出有主播詢問他此事，他未否認，而是回了笑臉表情符號。
據《Page Six》，日前社群平台 X 瘋傳一名男子在床上脫光衣服後自摸的影片，網友對比影片背景，發現床頭板似乎與 Drake 私人飛機上的床具一樣，猜測私密片主角就是 Drake。
《Page Six》還報導，人氣遊戲直播主 Adin Ross 曾私訊問 Drake 此事，訊息中不僅讚賞 Drake 的歌唱表演能力，還稱「小德瑞克」是「火箭炮」，而Drake則以 8個笑臉表符號回應，被視為低調默認。
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