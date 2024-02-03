張惠妹來了！High爆緯創尾牙現場 後台發紅包天后揪感心

天后張惠妹日前在演唱會上宣佈「ASMR世界巡迴演唱會」5月要啟動MAX版，走向戶外體育場館的超大型巡演；近4年沒有接尾牙活動的她，昨（2）日破天荒把在台的首秀給了緯創，員工們不用搶票就可以看到天后的神級演出，大家直喊：「超幸福企業！」

昨阿妹帶來媲美演唱會的規格曲目，一出場破萬名觀眾全部high起來，她一連演唱「跳進來」、「我最親愛的」、「好膽你就來」、「三天三夜」等經典曲目，阿妹表示上次在台北開唱，已是2年前的巡演台北站，這次就當演唱會來唱，因此熱唱45分鐘就結束，讓她大呼：「很不習慣，感覺怎麼大家正要high起來就結束了。」

尾聲演唱經典high歌「三天三夜」時，阿妹頭戴龍年的造型毛線帽，很是俏皮，這原本是經紀人陳鎮川要買給寶貝兒子戴的，天后看到覺得可愛又討喜，決定搶先戴著它亮相演出，全場high翻，安可聲不斷。

阿妹也帶著子弟兵BOXING團員一起演出，葛西瓦和艾怡良也分別登台獻唱，由於是過年前的最後一場演出，阿妹還在後台發起紅包給工作人員，祝大家新年快樂。阿妹將返鄉與家人共度年節，而後依然是滿檔的演出行程，4月飛往倫敦開唱。

張惠妹近4年沒有接尾牙場，2日在緯創的演出讓員工嗨翻了。圖／聲動娛樂提供 張惠妹帶領現場氣氛超嗨。圖／聲動娛樂提供 張惠妹戴著喜氣洋洋的龍年造型毛線帽，相當俏皮。圖／聲動娛樂提供

商品推薦