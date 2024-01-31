張庭夫妻88億財產解凍 杜拜「砸8億打包6套海景別墅」

張庭和林瑞陽因違法傳銷問題名下88.8億財產和96套房產一度遭凍結，去年10月取回財產，近日夫妻倆暢遊杜拜，有網友發現兩人在杜拜投資房地產，一口氣打包6套海景別墅，超過台幣8.5億，出手十分闊綽。

有網友透露林瑞陽、張庭一家到杜拜旅行散心，一出手就是1個多億迪拉姆(約台幣8.5億)，6套海景別墅打包！去年的買家是俄羅斯人，沒想到現在成了張庭夫妻。並稱杜拜是下一個投資風口。

網友回應：「普通人一輩子都達不到的高度」、「有錢真是可以為所欲為」。

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