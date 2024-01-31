快訊

租超跑、飛機…挪用10億公款供私人豪奢開銷 台中銀董座遭聲押

智冠經營權之爭「三黨不過半」 董事改選將如何攻防？

強調「不可能灌票給黃珊珊」 柯建銘：立場跟原則 不會喪失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張庭夫妻88億財產解凍 杜拜「砸8億打包6套海景別墅」

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
張庭(右)、林瑞陽夫妻在杜拜買房地產一口氣打包六洞海景別墅。圖／摘自網路
張庭(右)、林瑞陽夫妻在杜拜買房地產一口氣打包六洞海景別墅。圖／摘自網路

張庭林瑞陽因違法傳銷問題名下88.8億財產和96套房產一度遭凍結，去年10月取回財產，近日夫妻倆暢遊杜拜，有網友發現兩人在杜拜投資房地產，一口氣打包6套海景別墅，超過台幣8.5億，出手十分闊綽。

有網友透露林瑞陽、張庭一家到杜拜旅行散心，一出手就是1個多億迪拉姆(約台幣8.5億)，6套海景別墅打包！去年的買家是俄羅斯人，沒想到現在成了張庭夫妻。並稱杜拜是下一個投資風口。

網友回應：「普通人一輩子都達不到的高度」、「有錢真是可以為所欲為」。

相關新聞

和熊霓傳交往 江大成被媽媽徐薇提醒小心這一點

徐薇獨生子江大成日前被拍到和熊霓相約看電影，互動親暱，事後江大成坦言兩人正在互相了解的階段，而傳出獨寵熊霓的胡瓜出席媒體...

張庭夫妻88億財產解凍 杜拜「砸8億打包6套海景別墅」

張庭和林瑞陽因違法傳銷問題名下88.8億財產和96套房產一度遭凍結，去年10月取回財產，近日夫妻倆暢遊杜拜，有網友發現兩...

黃偉晉對LE SSERAFIM失言 事隔3天認「工作丟了」

黃偉晉主持「超級巨星紅白藝能大賞」在訪問韓國女團LE SSERAFIM時，一句口誤的話慘遭網友粉絲痛批，雖然他隨後立即發文道歉，其他主持群Lulu、陳明珠也

梅根回演藝圈進退兩難？傳超夢幻合約與角色即將上門

英國哈利王子之妻梅根，目前還以「薩塞克斯公爵夫人」自居，卻陷入了該不該重回演藝圈的掙扎。歐美外電報導她過往代表作「無照律...

尪遭控私吞贊助金 林彥君發聲：相信大家知道我們為人

桃園市體育會自由車委員會前主委、雅加達亞運自由車下坡賽銀牌得主的「車神一哥」，同時也是暱稱151藝人林彥君老公的江勝山，...

張庭拿回88.8億財產 化身紅衣女神爽遊杜拜洩真實心境

張庭和林瑞陽2021年傳出涉嫌違法傳銷，名下88.8億台幣和96套房產被凍結，但最後兩人解套拿回全部資產。新年期間她赴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。