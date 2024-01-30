張庭拿回88.8億財產 化身紅衣女神爽遊杜拜洩真實心境

張庭和林瑞陽2021年傳出涉嫌違法傳銷，名下88.8億台幣和96套房產被凍結，但最後兩人解套拿回全部資產。新年期間她赴杜拜旅遊，一身大紅裙象徵掃去陰霾，成為勝利女神。

近日張庭和老公林瑞陽前往杜拜，並曬出一系列美照，畫面中她穿上最愛的紅裙，大方燦笑。她也在所有社群發文：「你不一定要逆風翻盤，但請一定要向陽而生」、「人們沒有必要非得喜歡你，甚至不需要尊重你，但請你照鏡子時，一定要好好愛自己，尊重自己」，以振奮口吻拍攝多部語錄影片，似在為自己的人生心情抒發感觸。

擺脫陰霾林瑞陽和張庭到處旅行。圖／摘自微博

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